Souveraineté alimentaire : Le fournisseur INTERMAQ dément le ministre Mabouba Diagne et réclame 9,8 millions d'euros

Le ton monte entre le ministère de l'Agriculture et ses partenaires privés. Dans un communiqué publié le mercredi 20 mai 2026, la société espagnole INTERMAQ 2012 S.L. a opposé un démenti formel aux déclarations publiques du ministre Mabouba Diagne faites sur le plateau de la TFM concernant l'exécution du marché d'équipements agricoles et d'entrepôts de stockage conclu en mars 2022.







La firme madrilène qualifie les propos du ministre de « mensongers et gravement préjudiciables », dénonçant notamment un silence radio des autorités face à ses multiples relances écrites depuis juin 2024. Le fournisseur révèle qu'au lieu d'un dialogue, le ministère a unilatéralement exigé en septembre 2025 une baisse drastique de 40 % à 50 % sur certains coûts contractuels, en violation du Code des marchés publics. INTERMAQ affirme avoir tout de même consenti à un effort financier de plus de 1,18 milliard FCFA (1,8 million d'euros), resté sans suite.







Le différend porte également sur une importante distorsion de chiffres. Alors que le ministre Mabouba Diagne a avancé sur la TFM un paiement de 65 milliards de FCFA pour seulement 17 milliards d'équipements livrés, INTERMAQ réplique avec ses factures : l'entreprise a facturé 52,2 millions d'euros, perçu 42,3 millions d'euros et réclame au contraire à l'État du Sénégal un solde impayé de 9,8 millions d'euros (environ 6,4 milliards FCFA) depuis décembre 2024. L'entreprise précise que le volet matériel est déjà exécuté à 70 %.







Enfin, le fournisseur charge le ministère sur le dossier sensible du matériel bloqué au Port autonome de Dakar. Réfutant l'annonce d'une « réquisition » par les autorités, INTERMAQ attribue ce blocage à l'incapacité du ministère à délivrer les titres d'exonération douanière requis. Une carence administrative qui a forcé l'entreprise espagnole à payer 450 millions FCFA de frais de surestaries sur ses propres deniers. Menaçant de traîner l'État du Sénégal devant les tribunaux nationaux et internationaux pour défendre sa réputation, INTERMAQ exige un démenti public immédiat du ministre tout en se disant ouverte au dialogue.

