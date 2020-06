Phare Mamelles : Incohérence ou injustice dans le projet du ministre de l’Environnement

Incohérence ou injustice dans le projet du ministre de l’Environnement sur la destruction des constructions au pied du phare des Mamelles. Selon nos sources, les services dudit ministère ont détruit les petits fleuristes qui exposaient, en bord de route, leurs pots de fleur et qui n'encombraient pas du tout ni la route, ni la colline.



Ils ont aussi détruit le mur de clôture du dernier espace vert ou au moins boisé, en bas du phare, en l'exposant maintenant à toutes les agressions. Les forces de l'ordre ont fait le ménage chez les "petits" et n'ont pas touché aux "grands", car les travaux sur les lieux des constructions continuent de plus belle. Qui va oser les démolir? C'est plus facile de chasser et de détruire des petits braves fleuristes en bord de route que de s'attaquer aux gros requins immobiliers qui ont fait on ne sait quoi pour obtenir l'autorisation de construire là où rien ne doit être construit ou édifié, les alentours du phare. Voici les photos