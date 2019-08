PharmacieGate - Où en est on ? Qui croire entre le Commissaire Sangharé et le Pharmacien ? Les faits...

Jeudi 15 août 2019, au moment où la communauté chrétienne du Sénégal commémore "l'Enlèvement de la Sainte Vierge au Ciel", une vidéo circule sur les Réseaux sociaux et sites en ligne. On y voit un homme du nom de Cheikhouna Gaye, qui se présente comme un Docteur en Pharmacie. Images de la caméra de surveillance installée dans son officine sise à la Patte d'Oie, il raconte comment un homme du nom de Sangharé l'a insulté, puis menotté et embarquer par l'aide de renfort qu'il a appelé, quelques minutes après leurs empoignades verbales. Vers 10 heures du matin, la toile s'enflamme.







Les internautes sont tous choqués par les images qu'ils voient défiler. La tête du Commissaire Sangharé est réclamée par les justiciers des Réseaux sociaux. Tout le monde attend avec impatience une réaction de la police nationale. Mais en attendant, chacun y va de son propre commentaire. Et les hommes en tenues n'ont pas trop la côte. On en profite pour leur rappeler toutes les fois où ils ont abusé de leur pouvoir pour brutaliser, maltraiter, humilier d'honnêtes citoyens. La question qui revient souvent dans les posts des uns et des autres c'est, pourquoi cet abus de pouvoir de la part des hommes de tenue sénégalais ?







La sanction du ministère de l'Intérieur tombe

14 heures passées de quelques minutes, nos confrères de i-Radio révèlent que le Commissaire Sangharé a été relevé de ses fonctions. A cet instant précis donc, il cesse d'occuper le poste de Commissaire de la Police des Parcelles Assainies qu'il occupait. Première décision de l'autorité (sans note officielle) contre son propre élément. La balance semble pencher en faveur du Docteur Cheikhouna Gaye. Et là encore la toile jubile et pense même déjà à une réparation du préjudice causé.