(Photo) – Cristiano Ronaldo augmente le nombre de followers à la Juventus sur Instagram, Twitter et Facebook

Très suivi sur les réseaux sociaux en particulier sur Instagram avec plus de 135 millions de followers, le désormais ex joueur du Real Madrid fait profiter de sa cote de popularité à son nouveau club. En effet, depuis l’annonce de son arrivée, le club italien a gagné 1.4 M de followers sur Instagram, 1.1 M sur Twitter et a pris 500 000 likes de plus sur Facebook.