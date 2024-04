Pierre Goudiaby Atépa salue l'élection de Bassirou Diomaye Faye et exhorte à la patience pour le changement

L’architecte Pierre Goudiaby Atépa a été interpellé sur son rôle présumé dans les événements qui ont précédé l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal. Répondant avec sagesse et conviction, Atépa a exprimé ses félicitations au nouveau Président ainsi qu'au peuple sénégalais pour leur "maturité politique démontrée lors du scrutin".



Dans ses propositions, Atépa a exhorté la jeunesse à faire preuve de patience. Il a souligné que "les changements nécessaires prendront du temps, du travail et de la persévérance". Il a exprimé sa confiance en la capacité du Président Bassirou Diomaye Faye à être un leader exemplaire, en raison de son entourage et du soutien national qui l'entoure.



L'architecte a appelé à un retour au travail et à la politique du développement, mettant en avant l'importance de la cohésion nationale et du travail acharné pour sortir le pays de la pauvreté. Il a souligné que la réalisation de grands projets structurants prendra du temps, mais que cela est nécessaire pour un véritable changement.



Pierre Goudiaby Atépa a également remercié Ousmane Sonko pour son engagement en faveur du projet national, expliquant que son succès dépend de l'unité et de la collaboration de tous les Sénégalais.