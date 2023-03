Pikine Cité Labat Fall, Case-ba aux Parcelles Assainies, Médina...les affrontements essaiment

C'est chaud à Dakar ! Des jeunes, partisans de Pastef manifestent dans presque tous les coins de la capitale sénégalaise. Des Parcelles Assainies, à la Médina, en passant par Pikine du coté de Cité Labat Fall, de violents affrontements sont en cours.



L'exfiltration violente de Ousmane Sonko par la police pour le conduire de force au Tribunal de Dakar a mis le feu aux poudres. Des scènes de violences ont éclaté entre forces de l'ordre et partisans de l'opposant. Des jeunes sont en train de brûler des commerces, des pneus et des véhicules sur la chaussée.



Aux Parcelles et à Pikine, des affrontements entre manifestants et forces de défense et de sécurité sont signalés. Furibonds, des jeunes ont attaqué et mis le feu sur Auchan Mermoz, un bus de Dakar Dem Dik (DDK) a été pris à partie par ces jeunes sur l'avenue Malick Sy. Plusieurs manifestations ont été signalées sur la Vdn. Aux alentours du tribunal également, des jeunes brûlent des pneus. Ils ont barré la route menant au Palais de justice. Hors de Dakar, des heurts sont signalés dans des localités comme Mbour et Ziguinchor



À l'origine des nombreux affrontements et tension, une affaire d'itinéraire. Le leader de Pastef voulait en effet, passait par l'axe Cheikh Anta Diop-Centre ville en passant à côté de l’Université de Dakar. Ce que les policiers ont catégoriquement refusé, lui imposant la corniche. Finalement Ousmane Sonko a été extrait avec violence de son véhicule par les éléments du Brigade d’interventions polyvalentes de la police (BIP) pour le conduire au tribunal.











.