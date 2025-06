UniverSalon : une première édition marquée par la forte mobilisation de 18.000 élèves et candidats

Le premier Salon universitaire de l’orientation, de l’apprentissage et de la formation, baptisé « UniverSalon », a pris fin le dimanche 15 juin à Dakar. Organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, cet événement a rassemblé élèves, étudiants, parents d’élèves, professionnels de l’éducation et partenaires institutionnels.



Selon le ministre Abdourahmane Diouf, plus de 18 000 élèves et candidats ont participé au salon.



« Sur le plan de la participation au premier jour, on a eu 6000 élèves présents, 6000 élèves le deuxième jour et 6000 élèves le troisième jour. Si nous les cumulons nous avons 18000 élèves et candidats qui se sont présentés ici. Si on ajoute les parents et les autres citoyens qui sont venus participer, nous pouvons dire dans une évaluation basse au moins 20.000 personnes ont visité le salon en trois jours », a déclaré Abdourahmane Diouf, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



« Nous avons atteint les objectifs. Il faut que les élèves comprennent qu'avant de faire le bac, il est important d'avoir une vision sur les motivations et sur les choix qu'on peut faire », a-t-il souligné.



Il a également informé que 76 % des candidats au bac ont déjà créé un compte sur la plateforme Campusen en vue de formuler leurs choix d’orientation.



« Campusen reste ouvert jusqu’au 30 juillet. Les élèves auront toujours la possibilité de modifier leurs choix après les avoir enregistrés », a précisé le ministre.