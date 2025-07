Pikine : Pathé Baldé arrêté devant l’Arène nationale, Ama toujours en fuite

Au cœur d'une rocambolesque affaire et recherché depuis le mois de mai dernier tout comme son frère Ama Baldé, Pathé Baldé est finalement tombé hier, dimanche, dans les filets de la police.Selon des informations rapportées par Seneweb, le fugitif a été arrêté devant la porte de l'Arène nationale où il était venu assister au combat de lutte opposant Balla Gaye 2 à Siteu. Il a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat d'arrondissement de Pikine pour divers délits. Son frère Ama avait réussi à quitter le pays sans passer par l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il a été localisé en France.Tout remonte au mois de mai, lorsqu’un neveu d’Ama Baldé, connu sous le nom de "Julo", a été cité dans une affaire d’agression . La victime a déposé plainte, accusant le jeune homme de l’avoir dépossédé de sa moto et de sa chaîne. En se rendant chez les Baldé pour remettre une convocation, les policiers ont surpris Julo en train de fumer du chanvre indien dans le salon familial.L’interpellation ne s’est pas passée sans heurts : Ama Baldé et son frère Pathé se sont vivement opposés à l’arrestation de leur neveu. Un accrochage a même éclaté entre Ama et un adjudant de police. Dans la confusion, Julo a réussi à s’enfuir. Une perquisition menée dans sa chambre a permis la saisie de 14 cornets de chanvre indien ainsi qu’une paire de ciseaux.Avant l’arrivée des renforts, Ama et Pathé Baldé avaient déjà pris la fuite, déclenchant ainsi une cavale qui n’aura pris fin que ce dimanche pour Pathé.