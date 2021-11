Pikine Wakhinane 3: une fille envoûtée et violée par son marabout

Mame Cheikh G résidant du quartier de Pikine Wakhinane 3 et marabout de profession a été arrêté par la police de Thiaroye. Ce, après une plainte déposée par la famille de sa victime Aissata D. âgée de 20 ans qui l’accuse de viol.



Informée par les prouesses mystiques de son voisin, Aissatou D s’est rendu chez le marabout pour bénéficier de ses services. Après une séance de voyance, Mame Cheikh G avait remis à sa jeune cliente une potion mystique à base de plante pour augmenter ses chances de réussite et de prospérité. Selon « Les Échos », quelques jours plus tard, Aissata D. est revenu chez le marabout pour lui parler des effets de la bouteille mystique.



S’emparant d’un objet blanc mystique, Mame Cheikh G. le remet à la jeune fille qui perd sa lucidité et s’évanouit. Sachant sa victime dans les vapes, il en a profité pour la déshabiller et violer, a rapporté le journal. Lorsque celle-ci a repris ses esprits, elle a éprouvé des douleurs au niveau de ses parties intimes et s’est rendu compte du viol.



Sa maman qui l’attendait dans la cour de la maison du marabout voyant qu’elle tardait à sortir a décidé d’aller voir ce qui se passait. Une fois dans la pièce, elle a découvert sa fille en pleurs, pressée de questions cette dernière a déclaré que Mame Cheikh G. l’avais violée. Une accusation balayée par le mis en cause, qui à la suite d’une plainte déposée par la famille d’Aissata D sera arrêté.



Le marabout a été enfoncé par le rapport médical qui évoque une « défloration ancienne avec hyperhémie légère vulvaire à 6 heures et 9 heures avec des pertes blanchâtres ».



Le mis en cause a été mis aux arrêts.