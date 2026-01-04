Pikine : deux (02) individus interpellés pour «rébellion et outrage à agent»

Le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rail (Pikine, banlieue dakaroise) a interpellé deux (02) individus pour «rébellion et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions ».



Selon un communiqué de la Police, des agents ont surpris les mis en cause alors qu'ils encourageaient de jeunes enfants à s'échanger des feux d’artifice. Sommés de cesser leurs agissements, ces derniers auraient refusé de se soumettre aux injonctions, incitant par la même occasion les enfants à proférer des insultes.



L’un des individus a été appréhendé malgré sa résistance, tandis que son complice s’est farouchement opposé à l'intervention en prenant au collet l’un des agents. Une altercation s'en est suivie, laquelle s'est finalement soldée par l’interpellation des deux prévenus.



Ces interpellations font suite à une mission de sécurisation au cours de laquelle les éléments de la Brigade de Recherches agissaient conformément au communiqué du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique en date du 25 décembre 2025, relatif à l’usage abusif des engins pyrotechniques (communément appelé « guerre des pétards »).