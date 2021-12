Pikine : un agent de Free-money arrêté après des transactions suspectes de plus de 169 millions de F Cfa

Un agent de Free-money spécialisé dans la supervision des points cash a été arrêté par la Division Spéciale de Cyber-sécurité. Le mis en cause du nom de A.Mb est soupçonné d’avoir effectué des transactions suspectes d’un montant de 169,155 millions de F Cfa.



L’agent qui est un market-developer et dont le rôle porte essentiellement sur la supervision des points-cash Free money, est soupçonné d’avoir manipulé le compte principal d’une société partenaire de Free, en l’occurrence Atps, pour effectuer des transferts d’argent non autorisés.



Une stratégie qui a ainsi permis à l’agent incriminé de positionner dans différents comptes un moment total de 169 155 130 dont 89 millions ont été retirés frauduleusement avant que le scandale ne soit découvert au cours d’un contrôle.



Pour dérouler cette escroquerie, le superviseur des points cash de Free-money s’est appuyé sur le contrat de partenariat qui lie Free-money à la société Africa Transaction Processing et Service ( Atps) spécialisée dans la fourniture de services financiers de proximité tels que les transferts d’argent, le paiement de factures, les dépôts et retraits de monnaie électronique…



Les transactions frauduleuses ont été vite découvertes par Atps au moment où à Free aucun soupçon ne pesait sur le superviseur.



Arrêté et placé en garde à vue, A.MB a tenté sans convaincre de mouiller son superviseur hiérarchique. Il a été déféré au parquet pour " association de malfaiteurs, escroquerie, abus de confiance accès frauduleux dans un système informatique, modification de données informatiques et extrait frauduleux d'espèces".