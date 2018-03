Pikine : un enfant de 11 ans ligoté et battu sauvagement par son père

M. Diallo a subi les pires atrocités de sa vie par le fait de son propre Papa, A Diallo ressortissant guinéen. Dans le souci de corriger son fils et surtout, dit-il, le ramener dans le droit chemin, ce dernier l'a aspergé d’eau avant de le torturer. Après son forfait, il l’a abandonné nuitamment dans la cour de la maison.



Les mains toujours ligotées, l’adolescent a réussi à s’échapper de la maison avant que la famille ne se réveille, informe Les Echos».



Convoqué à la police, A.D a reconnu ses actes de tortures et a expliqué son geste par le fait que son enfant se comporte en délinquant. Il a été aussitôt mis aux arrêts par les limiers. Il sera présenté ce jeudi devant le procureur de Pikine pour violences et sévices corporels commis sur un mineur.