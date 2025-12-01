Pikine : un homme de 67 ans meurt ébouillanté par sa femme, après son deuxième mariage

C’est un drame qui secoue le quartier Colobane de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Un homme de 67 ans, B. Badji, est décédé le 25 novembre 2025, à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, après avoir été ébouillanté par sa femme. M. Coly, qui souffrirait d’une "déficience mentale", aurait reproché à son époux d’avoir épousé une seconde femme.



Les faits de cette atrocité remontent au 18 novembre 2025, à une heure du matin. "C’est le moment qu’attendait M. Coly pour exécuter son plan macabre qu’elle avait mûri depuis qu’elle a été informée que son époux avait convolé avec une autre femme. Sur la pointe des pieds, elle entre dans la chambre avec, dans les mains, une casserole contenant de l’eau bouillante. Sans hésiter, elle déverse le contenu brûlant sur son époux qui hurle de douleur, saute du lit et se roule au sol", relate le quotidien "L’Observateur", dans son édition de ce lundi.



Alertés, les enfants du couple et les voisins portent secours à B. Badji, en présence de la présumée bourreau, "pas du tout perturbée par son acte". La victime est d’abord soignée à la maison, puis dans les centres de santé environnants. En l’absence d’une amélioration de son état de santé, B. Badji est transporté le 24 novembre à l’hôpital Idrissa Pouye, où il décède 24h plus tard.



Les membres de la famille de la victime, "indécis sur la suite judiciaire" à donner à cette affaire, n’ont pas "songé alerter la police", pendant que M. Coly s’était réfugiée dans un autre quartier de Pikine, au domicile de ses parents, selon la source.



Face au silence de la famille, la police saisit l’affaire, après un signalement du personnel de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Les premières informations judiciaires conduisent à l’interpellation de M. Coly, qui souffrirait d’une "déficience mentale", selon le témoignage de l’un de ses enfants. Elle a été placée en garde en vue, en attendant le résultat des investigations.