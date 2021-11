Pikine: un pédophile multirécidiviste arrêté, Mouhamed Touré fait 3 victimes en 2 heures

En l’espace de 2 heures, Mouhamed Touré a tenté de violer trois enfants à la Cité Pépinière de Pikine en utilisant le même modus operandi sur une terrasse d’un immeuble R+4. Âgé de 23 ans, le prédateur sexuel Mouhamed Touré, domicile à Pikine Darou Khoudoss, a été mis à la disposition du parquet de Pikine-Guédiawaye pour tentative de viol et pédophilie sur mineure de moins de 13 ans. Ce dernier a été déféré et condamné à deux reprises pour les mêmes faits. D’après le journal « Libération », deux autres cas de viol sur des enfants ont été aussi signalés par les occupants de l’immeuble.



Le 12 novembre dernier, vers 14 heures, à la Cité Pépinière, S.C (6 ans), était en train de jouer avec son jeune frère avant qu'un individu, qui sera identifié comme étant Mouhamed Touré lui demandait de venir récupérer l'habit qu'il avait confectionné pour elle sur demande de sa maman. Sans hésitation, la gamine a suivi son bourreau jusqu'à la terrasse d'un immeuble. À leur arrivée, Mouhamed Touré a enlevé la culotte de la petite fille puis son pantalon à lui. Alors qu'il essayait de pénétrer difficilement sa jeune victime, cette dernière a crié de toutes ses forces alertant le voisinage. Pris de peur, le sieur Touré a pris la poudre d’escampette, mais, grâce à la vigilance d'une dame qui a alerté le voisinage, il a été neutralisé par la foule et sérieusement amoché.



Alors que le prédateur sexuel était entre les mains du commissariat de Pikine, F.K (11 ans), s'est présentée au sein du service en compagnie de ses parents pour dénoncer une tentative de viol. Selon la fillette, c’est vers 13 heures alors qu'elle partait chez sa grand-mère, elle a croisé un individu qu’elle a formellement identifié comme étant Mouhamed Touré qui a usé du même modus operandi (l'habit à remettre) pour tenter de la violer. Mais F.K s'est échappée, alors que le prédateur montait avec elle les escaliers, avant d’alerter sa mère. Quand elle est revenue avec sa mère dans l’immeuble, elles ont appris que Mouhamed Touré avait été arrêté. Une autre victime, mineure, s'est signalée dans la foulée, le même jour.



Lors de son interrogatoire, sous le régime de la garde à vue Mouhamed Touré a nié toutes les accusations portées contre lui, mais il a toutefois reconnu avoir été condamné à deux reprises pour les mêmes faits. La dernière fois, il avait écopé d'un an de prison ferme. Mais pour cette fois, le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire sans doute pour espérer recenser toutes ses victimes présumées.