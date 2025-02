Plage Diamalaye : un règlement de compte entre deux amis se solde par un meurtre

La plage de Diamalaye a été le théâtre d’un drame macabre dans la nuit du 3 janvier. Fallou Dione, un peintre d’une trentaine d’années, a perdu la vie après une violente altercation avec son ami Modou Mbengue, tôlier de profession. Un rendez-vous nocturne pour solder un différend s’est transformé en une bagarre mortelle, au cours de laquelle le sieur Dione a reçu deux coups fatals, dont un dans le cœur.



Selon les premiers éléments de l’enquête relayé par L'Observateur, tout a commencé par une altercation entre les deux hommes plus tôt dans la journée. Séparés une première fois, ils ont cependant choisi de régler définitivement leur différend en se donnant rendez-vous, dans la soirée, sur la plage de Diamalaye.



Aux alentours de 22 heures, alors que la plage s’était vidée sous l’effet d’un vent glacial, les deux camarades sont passés à l’action. La bagarre a pris une tournure dramatique lorsque Modou Mbengue, armé d’un couteau, a porté deux coups violents à Fallou Dione : l’un à la bouche et l’autre en pleine poitrine. Ce dernier s’est effondré sur le sable, succombant à ses blessures.



Après le drame, Modou Mbengue s’est rendu de lui-même au commissariat de l’Unité 15 aux environs de 1 heure du matin, où il a avoué son crime aux policiers. Dans son récit, il a expliqué "avoir agi en légitime défense." Selon ses déclarations, "Fallou Dione aurait sorti un couteau lors de la bagarre, et c’est en tentant de se défendre qu’il aurait retourné l’arme contre son adversaire", rapporte le journal.



Les forces de l’ordre, dépêchées sur les lieux, ont découvert le corps sans vie de la victime allongé sur le dos, portant des blessures profondes. L’examen du corps a révélé une plaie béante à la poitrine, précisément au niveau du cœur, ainsi qu’une autre blessure à la bouche, au niveau de la lèvre supérieure, maculée de sang.



Identifié comme étant domicilié à l’Unité 16 des Parcelles Assainies, Fallou Dione laisse derrière lui un passé encore inconnu des enquêteurs. Modou Mbengue, quant à lui, venait de célébrer son 36ᵉ anniversaire. Originaire de Thilane, dans le département de Foundiougne, il est désormais placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant la justice.