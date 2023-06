Plainte à la CPI : Juan Branco, avocat de Sonko, en conférence de presse ce jeudi à Paris

L'avocat français de Ousmane Sonko va tenir une conférence de presse ce jeudi 22 juin à 11 heures à Paris (France). Juan Branco puisque c'est de lui qu'il s'agit informe, via un communiqué, qu'il va révéler "les nouvelles preuves radicales, vérifiées puis documentées qui seront adressées à la Cour pénale internationale (CPI)".



Le défenseur des droits de l'homme, membre du pool d'avocats du principal opposant de Macky Sall "s'est engagé à rassembler des preuves en vue d'une éventuelle action en justice devant la Cour pénale internationale (CPI)".



Dans cette optique, M. Branco et ses collaborateurs organiseront une conférence de presse ce jeudi 22 juin à 11h à Paris, afin de présenter les preuves vérifiées qu'ils ont recueillies.



Une occasion unique, selon la note , "pour les journalistes d'obtenir des informations de première main sur les preuves recueillies, vérifiées puis documentées, qui seront transmises à la Cour pénale internationale".



Car, estime la même source, "La présentation des éléments probants sera cruciale pour éclairer la communauté internationale sur la situation au Sénégal et pour poursuivre les responsables de ces actes de violence".



Les manifestations violemment réprimées, qui se déroulent actuellement à Dakar et à travers le pays, ont entraîné, regrette l'avocat français, "un bilan tragique, avec la perte de nombreuses vies et de nombreux blessés".





Face à une situation critique, nécessitant des efforts importants pour la reconstruction et la réconciliation, Juan Branco entend contribuer à la recherche de la vérité et à la responsabilité, en documentant les actes de violence et en recueillant des preuves tangibles.



La journée du 3 juin dernier, a été particulièrement marquée par des affrontements violents entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposant Ousmane Sonko, condamné à deux ans de prison. Ces tragiques incidents ont entrainé la mort de six personnes supplémentaires, portant le bilan total à quinze victimes en seulement deux jours. Ces chiffres alarmants soulignent l'urgence de la situation et la nécessité d'une réponse appropriée, soutient la robe noire.



Les détails concernant le lieu exact de la conférence de presse seront communiqués ultérieurement. Les journalistes souhaitant participer à cet événement sont priés de confirmer leur présence en envoyant un courriel à l'adresse pressecibranco.fr avant ce jeudi 22 juin. Les demandes d'interviews individuelles seront également prises en compte, rapporte la note.