Plainte de DDD : Une information judiciaire ouverte contre Me Moussa Diop

La justice sénégalaise est dans le collimateur de l’ex Directeur général (Dg) de la société de transport urbain, Dakar Dem Dikk (DDD). Le parquet a demandé, au doyen des juges, l’ouverture d’une information judiciaire contre Me Moussa Diop pour « escroquerie portant sur des deniers publics ».



Dans sa parution de ce mardi, Libération a fait savoir que l’information judiciaire fait suite à une plainte avec constitution de partie civile de DDD. Le dossier a été confié au juge du premier cabinet.



La plainte déposée contre le maire de Podor et candidat de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi ( Yaw) pour les Législatives 2022, visait des remises des sommes de 30.000.000 et de 9.824.976 F Cfa au prédécesseur d’Omar Benkhatab Sylla.



Pour la direction de DDD, le PCA de la boîte lui a fait savoir qu’il n’a jamais signé une résolution de paiement d’indemnités de départ portant son approbation.



Me Moussa Diop a toujours garanti que cette procédure était tout à fait régulière contrairement aux dires de la nouvelle direction générale de DDD.