Plan algérien de sortie de crise au Niger: quelles sont les premières réactions à la Cédéao?

À Abuja, siège de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le plan algérien de sortie de crise de Niamey était connu depuis quelques jours. Il est à l’étude, mais nous, notre position « claire », l’option « intervention militaire » est toujours sur la table, explique un diplomate.



Même son de cloche dans une partie de l’entourage du président nigérian Bola Tinubu. Le président veut bien ne pas intervenir militairement, mais il faut des résultats très encourageants et rapidement, explique un membre de la cellule du palais présidentiel qui s’occupe des affaires de la Cédéao.



Des réserves face à l'initiative

Au moins deux autres pays de l’organisation sous-régionale sont pour le moment très réservés face à l’initiative algérienne. Un de nos interlocuteurs estime qu’il ne faut pas se disperser en ces moments décisifs. Alger propose un plan en six chapitres. Si le schéma en question exclut l’intervention militaire, il commence par condamner le coup d’État survenu à Niamey.



Une conférence internationale ainsi que des assises politiques inclusives au Niger, dirigées par une autorité civile, figurent également dans ce plan qui propose une transition de six mois.