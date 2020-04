Plan de déconfinement du 11 mai : toutes les annonces, Edouard Philippe surprend avec "une carte"

Le plan de déconfinement a été présenté par Edouard Philippe, à l'Assemblée nationale le 28 avril, et adopté par les députés à 368 voix contre 100. Voici les principales annonces :



Une stratégie nationale et des spécificités territoriales : Edouard Philippe a annoncé qu'il y aurait des "adaptations" territoriales de la stratégie nationale. Le plan de déconfinement ne sera donc pas le même dans toutes les régions du pays. Le Premier ministre travaillera sur les spécificités avec les élus locaux cette semaine. Il s'agit d'une vraie surprise, l'Elysée avait écarté, la semaine dernière, tout déconfinement par région.



Le déconfinement pas nécessairement le 11 mai. La décision sera prise en fonction des indicateurs médicaux dans les régions, autour du 7 mai.

Une carte des départements sera établie rapidement avec certains en "vert" pour un déconfinement le 11 mai et certains apparaissant en "rouge" avec un taux de circulation du virus encore élevé et une date de déconfinement repoussée.



Les déplacements très limités. "Il sera de nouveau possible de circuler librement sans attestation, sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, possibles pour un motif impérieux, familial ou professionnel", a fait savoir Edouard Philippe.



Rassemblements et manifestations Sur la voie publique et dans les lieux privés, les rassemblements seront limités à 10 personnes. Les activités collectives en plein air restent interdites. "Il ne sera possible ni de pratiquer dans des lieux couverts, ni des sports collectifs, ni des sports de contact", a indiqué le Premier ministre. Les plages restent interdites d'accès jusqu'au 2 juin. Dans les lieux de culte, les cérémonies restent interdites jusqu'au 2 juin. Les funérailles restent limitées à 20 personnes présentes. Les parcs et jardins "ne pourront ouvrir que dans les départements où le virus ne circule pas de façon active, les fameux départements verts". Les grandes manifestations rassemblant plus de 5000 personnes ne pourront se tenir avant le mois de septembre. Cela impacte les manifestations sportives, les championnats de football ne reprendront donc pas cette saison ; cela impacte les manifestations sportives comme les festivals, les concerts et les événements culturels. Les bibliothèques et petits musées pourront rouvrir dès le 11 mai, mais resteront fermés les grands musées, les cinémas et théâtres, les salles de concert et les salles polyvalentes.



Les tests vont se multiplier auprès des "cas contacts" de personnes ayant été malades, pour "isoler les porteurs du virus" et endiguer l'épidémie. "Dans chaque département, nous constituerons des brigades chargées de remonter la liste des cas contacts, de les appeler, de les inviter à se faire tester en leur indiquant à quel endroit ils doivent se rendre puis à vérifier que ces tests ont bien eu lieu et que les résultats donnent lieu à l’application correcte de la doctrine nationale" a indiqué le Premier ministre. L'isolement doit être "consenti, contrôlé et accompagné"a-t-il précisé visant 700 000 tests par semaine.



Les transports très encadrés. Les déplacements entre départements doivent se limiter aux nécessités liées au travail. Le gouvernement souhaite que les Français restent dans leur département autant que possible. La capacité du métro sera drastiquement réduite, avec 1 siège sur 2 condamné ; 70% de l'offre de la RATP sera assurée au 11 mai.



Réouverture des écoles et des crèches : le retour à l'école sera progressif et sur la base du volontariat à partir du 11 mai, mais les lycées resteront fermés : une décision sera prise fin mai pour une éventuelle reprise des cours dans les lycées en juin. Les classes rouvriront avec 15 élèves maximum par classe, en commençant par la prise en charge des plus jeunes. Les crèches rouvriront bien le 11 mai, avec un accueil de 10 enfants maximum. Il n'y aura pas de port du masque pour les enfants de moins de 3 ans. La reprise est prévue le 11 mai pour les maternelles, primaires, le 18 mai pour les 6ème et 5ème.



Reprise du travail dans les entreprises. "Le télétravail doit être maintenu partout où cela est possible pendant au moins les trois prochaines semaines", a indiqué le Premier ministre. Le dispositif d'activité partielle restera en place jusqu'au 1er juin et sera "adapté progressivement".



Réouverture des commerces. Tous les commerces, exceptés les cafés et les restaurants, peuvent rouvrir dès le 11 mai. Les marchés peuvent être de nouveau autorisés, si les autorités s'assurent que les mesures de distanciation sociale sont garanties. Les commerces devront respecter un cahier des charges "strict" avec "distances minimales et port du masque recommandé pour le personnel et les clients". Un commerçant pourra interdire l'entrée à un client qui ne porte pas de masque. Une décision sera prise fin mai pour savoir si les cafés et les restaurants pourront rouvrir le 2 juin. Les préfets pourront décider de ne pas laisser ouvrir "les centres commerciaux de plus de 40 000 m2".

Le port du masque ne sera pas obligatoire, sauf au collège, pour les professionnels de la petite enfance et dans les transports en commun. Les opérateurs devront, "au moins pour les trois semaines à venir", "s'organiser pour permettre de respecter les gestes barrières" et les distanciations sociales. Le masque sera recommandé dans les commerce