Plan de paix de Trump: Abbas rompt «les relations» avec Israël et les États-Unis

Pour Mahmoud Abbas, l’initiative américaine rendait caducs tous les accords signés. « Nous n’aurons plus de relations avec vous y compris au niveau sécuritaire », a-t-il déclaré en s’adressant aux États-Unis et Israël. Israël qu’il considère dorénavant comme une force d’occupation. Il a ajouté que les Palestiniens allaient poursuivre pacifiquement leur lutte contre l’occupation israélienne et pour l’indépendance « Les Palestiniens ont le droit de poursuivre leur lutte légitime par des moyens pacifiques pour mettre fin à l’occupation », a-t-il déclaré. S’adressant aux ministres arabes, il a ajouté : « Je ne vous demande pas de vous opposer aux Américains, mais de soutenir le peuple palestinien ».



« Injuste » envers les Palestiniens

Un soutien verbal qu’il a obtenu de la part de tous les ministres participants. Le communiqué final rejette même l’initiative américaine. Toutefois rares sont ceux qui l’avaient fait dans leurs déclarations. Certains même, comme les Émirats, Oman, le Koweït et le Maroc avaient trouvé positive l’initiative qui, selon eux, « pourrait servir comme point de départ pour de nouvelles négociations ».



Dans un communiqué samedi, la Ligue arabe a donc annoncé rejeter le plan de règlement du conflit israélo-palestinien annoncé plus tôt cette semaine par Donald Trump, affirmant qu'il était « injuste » envers les Palestiniens.



Manifestations anti-deal en Israël

« L’annexion est une catastrophe », « Sans la paix, pas de sécurité », scandent des centaines de manifestants place Dizengoff à Tel-Aviv, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Un rassemblement à l’appel de plusieurs ONG pacifistes et des associations de gauche. Le « deal du siècle » n’est « pas un plan de paix » mais « le feu vert à la poursuite de l’occupation », affirment les militants qui appellent à démission de Benyamin Netanyahu. Carmel Givon du mouvement Omedim Beyahad: « Ce deal du siècle, c’est évident que c’est un autre nom pour l’occupation. C’est juste une décision prise par Netanyahu et Trump qui est mauvais pour les Palestiniens et pour l’État israélien. »



Plus tôt, ce sont des Arabes israéliens qui ont également manifesté contre le plan américain dans le village arabe de Baqa al-Gharbiyye. « Non au transfert et à l’apartheid », ont-ils proclamé.



Par ailleurs, le Premier ministre israélien critique les propos du président palestinien devant la Ligue arabe au Caire. Son rival Benny Gantz estime que Mahmoud Abbas ne rate pas une occasion de refuser la paix.