Plan de restructuration : le SYNPICS et la CJRS appellent à une «responsabilité collective pour préserver la dignité du métier»

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) expriment ce vendredi 07 octobre 2025 leur «vive préoccupation» face aux «procédures de restructuration interne» annoncées par le Groupe Futur Médias (GFM) et la 2STV. Ces deux syndicats appellent les professionnels de la presse à «privilégier le dialogue social, la transparente et la concertation», avant toute « décision susceptible d’affecter les emplois et les conditions de travail » dans le secteur.



Dans un communiqué conjoint signé par Moustapha Cissé et Mamadou Diagne, respectivement secrétaire général du SYNPICS et président de la CJRS, les deux responsables disent avoir constaté que les restructurations, «bien que souvent motivées par des contraintes économiques réelles, entraînant dans certains cas des réductions de salaires, des licenciements, et une aggravation des retards de payements» de salaires.

Face à une telle situation, le SYNPICS et la CJRS réitèrent leur «soutien plein et entier» à tous les acteurs des médias affectés par ces situations difficiles, tout en appelant à la responsabilité collective pour préserver la cohésion et la dignité du métier».

 Les deux syndicats ont également appelé à «un engagement collectif, solidaire et responsable de l’ensemble des acteurs du secteur afin d’éviter toute crise susceptible de fragiliser davantage le paysage médiatique national».  

Toujours selon la même source, Moustapha Cissé et Mamadou Diagne, qui disent être «conscients des défis structurels auxquels le secteur des médias est confronté», invitent le gouvernement à «veiller au strict respect des droits des travailleurs, conformément aux lois et conventions en vigueur».
Charles Kossonou

Vendredi 7 Novembre 2025 - 15:46


