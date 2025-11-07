Plan de restructuration : le SYNPICS et la CJRS appellent à une «responsabilité collective pour préserver la dignité du métier»

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) expriment ce vendredi 07 octobre 2025 leur «vive préoccupation» face aux «procédures de restructuration interne» annoncées par le Groupe Futur Médias (GFM) et la 2STV. Ces deux syndicats appellent les professionnels de la presse à «privilégier le dialogue social, la transparente et la concertation», avant toute « décision susceptible d’affecter les emplois et les conditions de travail » dans le secteur.

Charles Kossonou

