Plan de restructuration : le SYNPICS et la CJRS appellent à une «responsabilité collective pour préserver la dignité du métier»

Dans un communiqué conjoint signé par Moustapha Cissé et Mamadou Diagne, respectivement secrétaire général du SYNPICS et président de la CJRS, les deux responsables disent avoir constaté que les restructurations, «bien que souvent motivées par des contraintes économiques réelles, entraînant dans certains cas des réductions de salaires, des licenciements, et une aggravation des retards de payements» de salaires.
Face à une telle situation, le SYNPICS et la CJRS réitèrent leur «soutien plein et entier» à tous les acteurs des médias affectés par ces situations difficiles, tout en appelant à la responsabilité collective pour préserver la cohésion et la dignité du métier».
Les deux syndicats ont également appelé à «un engagement collectif, solidaire et responsable de l’ensemble des acteurs du secteur afin d’éviter toute crise susceptible de fragiliser davantage le paysage médiatique national».
Toujours selon la même source, Moustapha Cissé et Mamadou Diagne, qui disent être «conscients des défis structurels auxquels le secteur des médias est confronté», invitent le gouvernement à «veiller au strict respect des droits des travailleurs, conformément aux lois et conventions en vigueur».
Face à une telle situation, le SYNPICS et la CJRS réitèrent leur «soutien plein et entier» à tous les acteurs des médias affectés par ces situations difficiles, tout en appelant à la responsabilité collective pour préserver la cohésion et la dignité du métier».
Les deux syndicats ont également appelé à «un engagement collectif, solidaire et responsable de l’ensemble des acteurs du secteur afin d’éviter toute crise susceptible de fragiliser davantage le paysage médiatique national».
Toujours selon la même source, Moustapha Cissé et Mamadou Diagne, qui disent être «conscients des défis structurels auxquels le secteur des médias est confronté», invitent le gouvernement à «veiller au strict respect des droits des travailleurs, conformément aux lois et conventions en vigueur».
Autres articles
-
"Niakhtou National" au terrain de Sacré-Cœur : le collectif maintient son rassemblement malgré l'interdiction du Préfet
-
Louga : Neuf (9) Kg de cannabis saisis et deux individus interpellés
-
"Niakhtou national" : le rassemblement au Sacré-Cœur 3 interdit, le Préfet invite le collectif aux discussions
-
Ministère des Infrastructures : Déthié Fall annonce de nouvelles conditions pour l'attribution des marchés de l'État
-
Touba : une femme d’une quarantaine d’années retrouvée morte dans une maison abandonnée