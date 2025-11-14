Plateforme AARTU/C2D : Macky Sall et plusieurs leaders lancent un front contre le pouvoir

Un pouvoir sans boussole, un pays sans repères
Pendant que le pays souffre, que les familles ploient sous la cherté de la vie et que nos jeunes s’exilent faute d’avenir, le pouvoir, lui, se livre à des shows politiques indécents.
On promet la rupture, mais on installe la confusion. On parle au nom du peuple, mais on gouverne par clan. On prétend défendre la justice, mais on piétine les institutions.
Le Premier ministre Ousmane Sonko et ses affidés ont fait du mensonge une méthode, et de la haine un instrument politique. Par leurs discours, ils dressent les Sénégalais les uns contre les autres, semant la suspicion et fragmentant la Nation.
Ce qui se joue aujourd’hui n’est pas une simple rivalité partisane : c’est la survie même de notre vivre-ensemble.
La diplomatie humiliée, la Nation fragilisée
Le Sénégal, jadis respecté et écouté dans les chancelleries du monde, est devenu la risée diplomatique d’une région en crise. Notre voix, autrefois porteuse d’équilibre et de sagesse, s’est éteinte dans le vacarme du populisme et des invectives.
Dans une sous-région déstabilisée par les coups d’État et les menaces sécuritaires, notre pays aurait dû demeurer un pôle de stabilité. Mais le régime actuel, enfermé dans sa logique d’affrontement, méprise la raison d’État et ignore les équilibres diplomatiques qui ont tou- jours fait la force du Sénégal.
Un naufrage économique et fiscal
Sur le plan économique, le constat est tout aussi alarmant. La dette explose, la croissance ralentit, et même le FMI a reconnu l’échec de la politique économique du gouvernement.
Au lieu d’un plan de relance fondé sur la production, la création de valeur et le soutien à l’emploi, le pouvoir a choisi de ponctionner les plus pauvres, d’asphyxier les petites entre- prises et de taxer les transferts familiaux qui font vivre des millions de foyers sénégalais.
Ce n’est pas une politique économique : c’est une agression sociale contre le peuple.
Les institutions attaquées, la République menacée
Au meeting de Téra, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est publiquement attaqué au pou- voir judiciaire, menaçant ainsi un pilier essentiel de notre démocratie. Des responsables de son camp osent désormais parler de « président légitime » et de « président légal » — comme si la République pouvait avoir deux têtes.
Et si, comme certains le laissent entendre, un accord secret liait le président Diomaye Faye à son Premier ministre avant l’élection, cela constituerait une trahison du suffrage universel, un coup d’État constitutionnel déguisé.
Le devoir des républicains
Face à cette dérive, notre silence serait une faute et notre indifférence, une complicité. AAR- TU / C2D appelle toutes les forces républicaines - politiques, intellectuelles, syndicales, citoyennes - à se lever pour défendre les institutions, la justice, la liberté et l’unité nationale.
Nous devons dire non à la haine, non à la manipulation, non à la division. Car la République n’appartient à aucun camp : elle est une conscience collective.
AARTU / C2D : le bouclier républicain
AARTU / C2D n’est ni un parti, ni un clan. C’est une convergence de citoyens libres, de par- tis responsables et de mouvements engagés, unis par une conviction commune : le Sénégal appartient à tous, et nul ne doit le confisquer.
Nous refusons la peur. Nous refusons la soumission. Nous refusons la confiscation du pouvoir par la propagande et la haine.
Le Sénégal nous appartient
Le Sénégal n’est pas à vendre, ni à livrer aux apprentis dictateurs. Il appartient à ses enfants, à celles et ceux qui croient encore en la République, au débat, à la solidarité et à la justice.
Quand la République vacille, les consciences doivent se lever. Et c’est ce que nous faisons ici, aujourd’hui.
Conclusion
Le régime a choisi la dérive — nous choisissons la résistance. Le régime a choisi le mensonge, nous choisissons la vérité. Le régime a choisi la division, nous choisissons l’unité nationale.
Vive la République !
Vive le Sénégal uni et debout !
Vive AARTU / C2D !
Signataires :
Reew Mi - Idrissa Seck
Osez l’Avenir - Aïssata Tall Sall
République des Valeurs/Réewum Ngor - Thierno Alassane Sall AGIR - Thierno Bocoum
ETIC - Juge Ibrahima Dème
ACT - Ibrahima Thiam
Nouvelle Responsabilité - Amadou Ba
APR - Macky Sall
Geum Sa Bopp/Jambars - Bougane Guèye Dany
Parti Socialiste - Aminata Mbengue Ndiaye AFP - Mbaye Dione
Sénégal bi nu Bokk - Barthélémy Dias
PIT - Samba Sy
Jëf-Jël/Jàmm Ak Naatangé - Talla Sylla
PDS - Karim Wade
