Plateforme debout sur les remparts : Plaide pour une mobilisation derrière les forces armées

Après l’hymne national chanté en cœur par la foule et instrumentalisé par la fanfare militaire, le Modérateur Monsieur Etienne Aboubacar HAIDARA, a donné le coup d’envoi de la manifestation.



Dans son intervention, le Président de la plateforme, M. Djimé KANTE a dévoilé les objectifs de cette manifestation qui étaient entre autres : – Soutien sans faille aux Forces Armées Maliennes (FAMA) dans leurs missions régaliennes de protection et de défense du territoire, et surtout leurs combats contre l’insécurité au nord et au centre du Mali. ; garder le contact avec le public en l’informant sur l’évolution de la plateforme et les actions à mener.



En développant les objectifs de la manifestation, le Président de la plateforme Djimé KANTE a informé le public d’une mission que la plateforme a déjà envoyé au nord pour prendre la mesure de la tension et recueillir l’avis des troupes sur le terrain.



Le but de cette mission dira-t-il, est d’avoir des informations fiables leur permettant de mieux orienter leurs actions de soutien aux Forces Armées Maliennes (FAMA).



Ainsi les journalistes dans leur curiosité ont posé la question de fonds sur l’armée malienne à savoir : l’origine du conflit, les moyens logistiques et matériels, les moyens humains de l’armée à faire face aux ennemis, les difficultés réelles que rencontre l’armée etc.



Mais le Président de la plateforme Djimé KANTE a dit que primo: « la plateforme est encore à ses débuts. Donc pour le moment, l’accent est mis sur la forme d’abord, le temps qu’un bureau définitif soit mis en place » ;



Secundo, la plateforme attend le retour de la mission qu’elle a envoyée au nord afin de mieux se positionner sur les questions de fonds.



Et tertio, il a ajouté que la plupart des problèmes de l’armée malienne sont d’ordre politique. Donc, « A problème politique, une solution politique », a ajouté l’orateur.



Une manière de mettre l’Etat malien et le gouvernement face à leurs responsabilités.



Il a aussi lancé un appel aux bonnes volontés pour une contribution à la construction de la plateforme.



L’occasion était propice pour le président Kanté de rappeler quelques actions réussies par son association Ainsi, dira-t-il : « Depuis la création de la Plateforme Debout sur les Remparts, elle a déjà mené plusieurs actions dont : le Don de sang et la visite aux blessés de guerre, le soutien aux veuves et aux orphelins des soldats tombés sur le champ d’honneur.



Elle compte faire un plaidoyer de haut niveau auprès de l’Etat pour qu’une journée spéciale, nationale soit décrétée à l’honneur des soldats tombés sur le champ d’honneur, qu’une rue et des places de la Républiques soient baptisées en leurs noms et enfin une journée de solidarité nationale envers l’armée soit instaurée ».



Pour finir, il a demandé à la presse de garder l’écoute, car d’ici peu, la plateforme va la convoquer pour une déclaration.