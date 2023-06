Plus de 100 bus incendiés à Dakar Dem Dikk : l'inter-syndicat des travailleurs hausse le ton

La société nationale de transport inter urbain, Dakar Dem Dikk, a subi des préjudices au cours des violentes manifestations notées c'est certains temps. Lors des manifestations du 16 mai dernier, 100 bus ont été incendiés au dépôt de Keur Massar, 2 à Liberté 6, entre autres. Face à la presse hier mercredi au dépôt de Ouakam, l'Union Démocratique des Travailleurs de Dakar Dem Dikk (Udt/3D) a haussé le ton. Ses membres demandent aux jeunes d'arrêter.



« Nous sommes dans une situation inédite qui est en train d’évoluer et Dakar Dem Dikk est victime de cette situation. Déjà, les salariés de DDD sont dans une situation de désarroi, d’inquiétude par rapport à ce qui se passe en interne. Aujourd’hui c’est l’inquiétude, le désarroi qui anime les travailleurs et salariés de Dakar Dem Dikk. Chaque fois qu’il y a des remous d’ordre social, comme politique, nous sommes victimes des dommages collatéraux de cette situation », a dénoncé Marc Tendeng, secrétaire Général de l’UDT et porte-parole du jour.



M. Tendeng a constaté pour dé déplorer qu'au moment de leur point de presse, des jeunes étaient en train de saccager et de brûler des bus à Liberté 6 . « A l’instant, on vient de nous signaler à Liberté 6 on est en train de saccager et de bruler des bus donc, c’est une situation qui est particulière», a-t-il regretté.



Pour le porte-parole du jour, cette situation menace l'emploi du DDD : « C’est une situation qui est en train de couler, cette situation est en train de menacer l’emploi au DDD qui, on le rappelle, se bat jour et nuit pour assurer le service public avec le peu de moyens parce qu’on a un parc qui a vertigineusement diminué. On n’arrive pas à assurer correctement le service public. On fait le service minimum depuis des années ».



Dans le désarroi, les travailleurs de DDD ont lancé un message à l’ensemble des Sénégalais afin qu’ils sachent que : « nous sommes tous des patriotes. Nous ne sommes pas là pour Macky Sall, mais pour le service des sénégalais et le bus c’est le patrimoine des sénégalais. C’est un cri d’alarme des salariés qui voient leurs emplois menacés. C’est pour cela en tant que partenaires sociaux, on interpelle les Sénégalais à plus de citoyenneté, à plus de moralité, ces actes de vandalisme, criminelles sont en train de menacer cette société qui est déjà souffrante, qui est sur injection».