Plus de 170.000 bâtiments endommagés ou détruits en Ukraine depuis le début de la guerre

“Selon les premières estimations, plus de 170.000 bâtiments ont été endommagés ou détruits par les hostilités jusqu’à présent. Parmi ceux-ci, au moins 20.000 seraient des bâtiments résidentiels”, a déclaré la présidente de la commission parlementaire pour le développement régional et l’urbanisme à Kiev, Olena Chouliak.



Plus de 3.500 établissements scolaires et 420 grandes et moyennes entreprises auraient été touchés par les attaques russes. En outre, des aéroports, 344 ponts et plus de 25.000 routes ont été détruits.