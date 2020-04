Plus de 2600 prisonniers amnistiés au Nigeria

Le président Muhammadu Buhari a ordonné la libération de plus de 2600 prisonniers dans le cadre d'une amnistie.



La décision présidentielle intervient à un moment où le Nigeria est frappé de plein fouet par le coronavirus.



Les bénéficiaires sont les personnes âgées de 60 ans et plus, les détenus atteints de maladies mentales ou en phase terminale et ceux qui ont été condamnés à une amende n'excédant pas 130 dollars.



La grâce ne concerne pas les prisonniers accusés d'infractions pénales, du terrorisme, de kidnapping, du banditisme, d'homicide volontaire et tout autre délit capital.



Cette amnistie intervient quelques jours après que les prisonniers d'une ville proche de la capitale Abuja ont protesté contre leur maintien en détention à la suite de la pandémie de coronavirus.



Les 2670 prisonniers graciés ne représentent qu'une infime partie des 80 000 détenus que compte le Nigeria.



Plus de cinquante mille détenus attendent d'être jugés dans les prisons nigérianes.



Les dossiers des 2600 amnistiés sont transmis aux gouverneurs des régions dans lesquelles ils purgent leur peine.



Leur libération sera sous-tendue par recommandation des gouverneurs des 36 États.