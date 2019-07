Plus de 80 migrants portés disparus après un naufrage en Méditerranée

Une embarcation de fortune partie de Libye a fait naufrage lundi 1er juillet au large de la Tunisie avec 86 migrants à son bord. Quatre-vingt-deux personnes restent portéss disparues. Le canot pneumatique était parti lundi matin de la ville libyenne de Zouara, à environ 120 kilomètres à l'ouest de Tripoli. A son bord, 86 migrants qui rêvaient de gagner l'Europe. Selon le récit d'un rescapé recueilli par l'Organisation internationale des migrations et rapporté par l'AFP, l'embarcation a subi une fuite et, sous l'effet d'un mouvement de foule, s'est renversée quelques heures après son départ.

Quatre survivants ont pu être secourus mercredi par les gardes-côtes tunisiens après avoir été repérés par des pêcheurs, indique le docteur Mongi Slim, président du comité régional du Croissant-Rouge tunisien pour le gouvernorat de Médine. Selon lui, deux de ces rescapés, des Maliens, ont été pris en charge par le Croissant-Rouge et transférés vers le foyer de migrants de Zazis.

Les deux autres ont été hospitalisés. L'un, Malien également, se trouve actuellement en réanimation. L'autre, de nationalité ivoirienne, est décédé ce jeudi, rapporte encore le docteur Slim. Les chances de retrouver des survivants de ce naufrage sont désormais très minces, car, explique-t-il, « le corps humain ne peut pas supporter un temps long au contact de l'eau froide de la mer ».