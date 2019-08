Plus de nouvelle de la plainte d'Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo contre Aliou Sall et Frank Timis

La plainte des leaders du Congrès de la renaissance démocratique (Crd) contre Aliou Sall attend toujours sur la table du Doyen des juges. Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo ne peuvent qu'espèrer qu'une information judiciaire soit ouverte pour poursuivre Aliou Sall et Frank Timis dans l'affaire des contrats pétroliers. Cependant, ils ne peuvent pas accéler le temps de la justice.



Selon le journal "Les Echos", la plainte déposée sur la table du Doyen des juges d'instruction n'avance plus, sans parler du fait que les leaders du Congrès de la renaissance démocratique (Crd) sont toujours dans l'attente de l'ordonnance de consignation.



Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo ont déposé une plainte contre le frère du président Aliou Sall et l'homme d'affaire australo-roumain Frank Timis depuis le 22 juillet, avec constitution de partie civile auprès du Premier Cabinet d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Dakar pour :



- Faux et usage de faux en écriture publique contre X,

- Faux et usage de faux contre Franck Vasile TIMIS, Wong Joon KWANG, Aliou SALL

- Détournement de deniers publics contre Franck Vasile TIMIS, Wong Joon KWANG;

- Pour complicité de détournement contre Aliou SALL (...)", peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik et signé par La Conférence Des Leaders.