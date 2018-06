Plus jeune buteur africain en Coupe du monde : la réaction de Moussa Wagué

Le latéral droit sénégalais, Moussa Wagué en marquant le deuxième but du Sénégal face au Japon ce dimanche bat du coup le record du plus jeune buteur africain en Coupe du monde. En effet, âgé de 19 ans 8 mois 23 jours le Sénégalais a battu le record du Ghanéen Hamidou Draman qui était âgé de 20 ans 2 mois 22 jours en 2006 lorsqu’il marquait un but face aux Etats-Unis.



Informé par les journalistes de sa performance, Wagué s’est montré surpris. « Vous venez de me l’apprendre, je ne le savais pas. Vous êtes sûrs de cette information ? Je suis le plus jeune buteur africain de l’histoire du Mondial. C’est énorme» s'exclame-t-il au micro de la FIFA.