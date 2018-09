Plusieurs filles excisées au Burkina, les auteurs arrêtés

Les autorités promettent d'appliquer la loi dans toute sa rigueur.



La pratique de l'excision est pourtant interdite et pénalisée dans le pays depuis 1996.



Ce sont des fillettes de 4 à 5 ans qui ont été excisées dans la zone de Kaya à environ 100 kilomètres au Nord de Ouagadougou entre le 4 et le 6 septembre.



Une dizaine se trouve au centre hospitalier régional de Kaya et 38 admises à l'hôpital protestant Chiphra de Ouagadougou.



Après les premiers examens, Dr Dieudonné Ouedraogo Gynécologue obstétricien et médecin traitant, affirme avoir détecté des cas graves.



Deux femmes de 60 ans désignées comme présumées auteures, ont été interpellées ainsi que des parents des fillettes.



Laurence Marshall Ilboudo, ministre de la femme de la solidarité nationale et de la famille, indique que le nombre de filles excisées dépasse la cinquantaine et que toute n'ont pas été retrouvées.



Au Burkina,Les auteurs et leurs complices risquent des peines d'emprisonnent de six mois à trois ans et une amende allant 150 000 à 900 000 francs selon le code pénal.