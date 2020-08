Depuis la mi-mars, très peu d’avions ont pu décoller au Sahel central, excepté quelques vols cargos, militaires ou de rapatriement. A compter de ce samedi 1er aout, le trafic devrait s’accélérer dans cette zone, car le Tchad, le Niger et le Burkina Faso rouvrent les frontières aériennes.



Les vols commerciaux pourront donc reprendre, à condition pour tous les voyageurs de présenter un test négatif au Covid-19 datant de moins de 72 heures, pour atterrir ou pour quitter ces pays. Il en va de même pour le Mali où les vols continentaux ont déjà repris, car les frontières aériennes sont rouvertes déjà depuis le 25 juillet. Tous les voyageurs au départ de Bamako doivent cependant aller faire un test auprès des services sanitaires maliens pour un coût de 35 000 FCFA.



Le flou demeure pour les vols vers l'Europe



Une inconnue demeure au Mali pour ceux qui voudraient voyager vers l’Europe et notamment vers Paris. Si les vols Air France devraient reprendre normalement à partir de ce 1er août, la France n’a pas officiellement rouvert ses frontières avec le pays.





#CORONAVIRUS

PODCASTS

AFRIQUE

AFRIQUE FOOT

LES PLUS LUS

STOP L'INFOX

Information Coronavirus • Français à l'étranger : consultez les informations officielles et les recommandations émises par le Gouvernement →



/ Afrique

Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest rouvrent leurs frontières aériennes





Publié le : 31/07/2020 - 22:01



Des passagers embarquent dans un avion reliant Lagos à Abuja au Nigeria le 9 juillet 2020.

Des passagers embarquent dans un avion reliant Lagos à Abuja au Nigeria le 9 juillet 2020. AP Photo/Sunday Alamba

Texte par :

RFI

Suivre

2 mn

Après cinq mois de fermeture à cause du Covid-19, les avions peuvent de nouveau circuler dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest à partir de ce samedi 1er août, à condition que leurs passagers aient réalisé un test PCR négatif.



PUBLICITÉ



Avec notre correspondante à Bamako, Coralie Pierret



Depuis la mi-mars, très peu d’avions ont pu décoller au Sahel central, excepté quelques vols cargos, militaires ou de rapatriement. A compter de ce samedi 1er aout, le trafic devrait s’accélérer dans cette zone, car le Tchad, le Niger et le Burkina Faso rouvrent les frontières aériennes.



Les vols commerciaux pourront donc reprendre, à condition pour tous les voyageurs de présenter un test négatif au Covid-19 datant de moins de 72 heures, pour atterrir ou pour quitter ces pays. Il en va de même pour le Mali où les vols continentaux ont déjà repris, car les frontières aériennes sont rouvertes déjà depuis le 25 juillet. Tous les voyageurs au départ de Bamako doivent cependant aller faire un test auprès des services sanitaires maliens pour un coût de 35 000 FCFA.



Le flou demeure pour les vols vers l'Europe



Une inconnue demeure au Mali pour ceux qui voudraient voyager vers l’Europe et notamment vers Paris. Si les vols Air France devraient reprendre normalement à partir de ce 1er août, la France n’a pas officiellement rouvert ses frontières avec le pays.



Newsletter

Recevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail



Je m'abonne

Dans le golfe de Guinée, le Togo était l’un des derniers pays de l’espace francophone à maintenir ses frontières aériennes fermées. Elles seront désormais ouvertes dès demain. Tous les voyageurs devront néanmoins se soumettre au test PCR à 40 000 FCFA payable lors de l’enregistrement sur une plateforme spécialisée.



Finalement, quasiment tous les pays de l’espace Cédéao rouvrent leur frontière aérienne ce samedi, à l'exception notamment du Nigeria. Les pays appliquent ainsi les recommandations de l’organisation africaine, qui préconisait fin juin une « ouverture coordonnée et progressive des frontières » afin « de relancer les économies des pays membres de la Cédéao ».