Plusieurs personnes blessées dans des affrontements en marge du #Calsico

Douze personnes ont été blessées, mercredi, lorsque la police a chargé des centaines d'indépendantistes qui ont mis le feu à une barricade à l'extérieur du Camp Nou où se déroulait le Clasico entre le Barça et le Real Madrid (0-0).



Les affrontements ont éclaté soudainement dans une rue proche du stade entre les manifestants arborant des drapeaux indépendantistes et les policiers arrivés dans des dizaines de fourgons. Après la charge de la police, les manifestants, pour la plupart jeunes et certains le visage masqué, ont dressé une barricade de bennes à ordures à laquelle ils ont mis le feu. Douze personnes ont reçu des soins, ont indiqué les services d'urgence.



L’Equipe