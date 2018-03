Podor : "ARE Fouta" mue en "ARE Macky" et met 10 000 «parrains» sur la table

Le Mouvement Alliance républicaine pour l’émergence du Fouta (Are Fouta) mue en Alliance pour la réélection de Mack Sall (Are Macky). Son initiateur, Cheikh Ahmed Tidiane Ly, qui l’a annoncé lundi, lors d’une manifestation au Grand Théâtre, a affirmé dans la foulée vouloir mettre sur la table, 10 000 signatures de jeunes, pour les besoins du parrainage.



Mais, ARE Macky ne va pas se limiter seulement à des actions politiques. En effet, a indiqué M. Ly, une semaine culturelle sera lancée et cette action sera mise à profit pour former les jeunes, leur octroyer des livres, mais aussi, leur faire bénéficier de cours de renforcement de niveau, afin de pallier les grèves des enseignants.



Pour les femmes, ARE Macky est déterminé à les accompagner à développer leur groupement d’intérêt économique (Gie), pour participer à leur autonomisation.



Conscients de la nécessité de rassembler tous les fils de Podor pour arriver à leurs fins, M. Ly appelle ces derniers à s’unir autour du Coordonnateur de Benno Bokk Yakaar et responsable du parti présidentiel à Podor, Abdoulaye Daouda Diallo, pour réussir leur pari de rafler la mise dans les 22 communes que compte Podor.