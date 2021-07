Pogba repousse une très belle offre de Manchester United

Paul Pogba (28 ans) donne des sueurs froides à Manchester United. Courtisé par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain français n’a pas l’intention d’aller au clash avec les Red Devils. L’international tricolore (84 sélections, 11 buts) se sent bien à Old Trafford. Cependant, il est aussi ouvert à un retour en France et si une belle offre se présente, il ne s’interdit clairement pas de l’étudier. Et ça, MU le sait bien. Hier, le Daily Mail indiquait que les dirigeants mancuniens se trouvaient face à un sacré dilemme.



Ils considèrent Pogba comme une pièce maîtresse et rêvent de le prolonger, mais ils se demandent s’il ne vaut pas mieux le vendre à un PSG très offrant (environ 50 M€) et réinvestir la somme récoltée dans des joueurs d’avenir (Eduardo Camavinga par exemple). De plus, faut-il prendre le risque de conserver la Pioche jusqu’au terme de son contrat avec la possibilité de le voir partir librement en 2022 ?



Le PSG en position de force ?

Cette question, MU va sérieusement se la poser. Car si l’on en croit le Mirror, Pogba aurait refusé une très juteuse offre de prolongation des Red Devils. Actuellement, l’ancien Havrais touche un salaire annuel d’environ 17,6 M€. Eh bien, il aurait dit non à un nouveau contrat d’au moins trois ans pouvant lui permettre de toucher près de 60 M€, soit une vingtaine de millions d’euros par an !



Faut-il y voir un signe positif pour le Paris Saint-Germain ? De l’autre côté de la Manche, la réponse est toute trouvée. Et encore une fois, Mino Raiola est désigné comme l’homme étant à l’origine du refus du clan Pogba. Le célèbre agent semble bien décidé à faire à nouveau affaire avec son ami Leonardo. Mais pour rappel, si le PSG veut attirer Paul Pogba, il lui faudra procéder à un gros dégraissage.



