Point Covid-19 de ce samedi: encore 11 cas positifs et 44 malades sous traitement

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté pour le quatrième jour consécutif 11 nouveaux cas de Covid-19. Sur 1453 Tests effectués hier vendredi, le taux de positivité est donc estimé à 0,75%.



Il s’agit d’un Cas contact et de 10 Cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit: 8 cas dans le département de Dakar, 1 dans le département de Rufisque et un autre dans le département de Vélingara.



Aussi, 02 Cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Zéro décès a été enregistré hier vendredi et 12 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



A ce jour 74.076 cas ont été déclarés positifs au Sénégal depuis le 02 mars 2020, dont 72.145 guéris 1886 décès et donc 44 malades actuellement sous traitement.



Le ministère informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, 1 337 702 ont reçu au moins une dose de vaccin.