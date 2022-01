Point #Covid de ce dimanche : 334 nouveaux cas et plus de 130 patients sous traitement

La hausse des nouvelles contaminations se poursuit en ce début du nouvel an. Ce dimanche 02 janvier 2022, 334 nouveaux cas positifs au variant Omicron ont été rapportés par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur 2462 tests effectués. Soit un taux de positivité de 13,56%.



Il s’agit de 13 cas contacts et de 321 cas issus de la transmission communautaire dont 291 dans la seule région de Dakar et les 30 autres cas ont été notifiés dans les autres régions du pays notamment à Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack.



Toutefois, le ministère de la Santé et de l’Action sociale rapporte 103 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aussi aucun décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures.



Quatre (4) cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



À ce jour, le Sénégal a enregistré 75 671 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020 dont 72 748 guéris, 1890 décès et donc 132 patients sous traitement



Le ministère de la Santé rapporte par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en février dernier, 1 365 479 ont reçu au moins une dose de vaccin au Sénégal.