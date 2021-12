Point #Covid de ce mardi: 2 nouveaux décès, 13 autres cas et zéro patient en Réanimation

Après deux jours d’inquiétude causée par une petite hausse des cas de Covid-19 (20 cas le dimanche et 22 le lundi), la tension a légèrement baissé ce mardi. Malheureusement, il est à noter le retour des cas de décès, après plusieurs semaines sans en enregistrer aucun. Dans le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l’Action sociale, lu par le docteur Mamadou Ndiaye, 13 nouveaux cas ont été rapportés, sur 1237 Tests effectués, soit un taux de positivité de 1,05%



Il s’agit d’un Cas contact et de 12 issus de la transmission communautaire notifiés dans la région de Dakar et répartis entre les départements de Dakar et de Rufisque.



Par contre, 14 patients contre 09 hier, lundi, ont été contrôlés négatifs et déclarés Guéris. Aucun cas grave n’est pris en charge actuellement dans les services de réanimation.



02 décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.



A ce jour le Sénégal a enregistré 74.196 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 72.235 guéris 1888 décès et donc 72 patients sous traitement.



Par ailleurs, le ministère de la Santé informe que depuis le début de la campagne de vaccination en février dernier, 1 344 156 ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19.