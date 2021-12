Point #Covid de ce mercredi: aucun décès et 7 nouveaux cas positifs

Une légère hausse des nouveaux de Covid-19 a été constatée ces derniers jours au Sénégal. Après les cinq (5) cas hier mardi, 7 ont été rapportés ce mercredi 08 décembre 2021, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur 1573 tests effectués, soit un taux de positivité de 0,44 %.



Il s’agit d’un cas contact et de 6 cas issus de la transmission communautaire et identifiés dans la région de Dakar.



Dans le bilan du jour, il a été rapporté 02 cas grave actuellement pris en charge dans les services de Réanimation.



Les autorités sanitaires informent que dans la journée d’hier, 08 personnes ont été contrôlées négatives et déclarées Guéries. Aussi, aucun décès n’a été enregistré mardi 07 décembre.



A ce jour, 74.043 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés depuis le 02 mars 2020, dont 72.120 guéris, 1886 décès et 36 sous patients actuellement sous traitement.



Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février dernier, 1 334 119 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.