Point #Covid_19: Record quotidien du nombre de décès, 6 morts enregistrés ce lundi et 121 positifs

Suite à la recrudescence de cas de Covid_19 et au relâchement noté, les autorités sanitaires du Sénégal ont prôné "zéro tolérance" contre le non-respect des gestes barrières. Les résultats de tests virologiques communiqués, ce lundi 21 décembre par le ministère de la Santé donnent raison à ces nouvelles mesures. En effet, le décompte macabre se poursuit avec six (6) décès signalés lors du point quotidien.



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye qui a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, ce lundi 21 décembre 2020 a informé 121 cas positifs, sur les 1440 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 8,62 %.



Il s'agit de 52 cas contacts suivis par les services sanitaires et de 69 cas issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes: Touba (5), Maristes (4), Yoff (4), Daarah (3), Plateau (3), Diamniadio (2), Grand Dakar (2), Liberté 6 (2), Linguére (2), Matam (2), Mbour (2), Ngor (2), Nord Foire (2), Podor (2), Richard Toll (2), Rufisque (2), Sacré Coeur 3 (2), Scap Urban (2), Thiés (2), Almadies (1), Amitié 2 (1), Béneu Tally (1), Bopp (1), Fann Résidence (1), Fatick (1), Guédiawaye (1), Keur Massar (1), Liberté 4 (1), Koki (1), Liberté 5 (1), Mamelles (1), Mermoz (1), Ouagou Ndiaye (1), Ouakam (1), Pracelles Assainies (1), Pikine (1), Point E (1), Sud Foire (1) et Zone B (1) et Ouest Foire (1).



40 patients qui étaient sous traitement ont été déclarés guéris et 26 cas graves notés.



A ce jour le Sénégal compte 17. 879 cas déclarés positifs don16. 562 guéris, 371 décès et donc 945 malades sous traitement.