Point #Covid_19 de ce dimanche 24 mai : 71 nouveaux cas et 40 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal de ce mercredi 29 avril 2020... Sur 889 tests réalisés, 71 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,89%. Il s'agit de 66 cas contacts qui étaient déjà suivis, 1 cas importé localisé à Ziguinchor et 4 cas issu de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit: Hlm Grand Yoff (2), Guédiawaye (1) et Mbao (1).



La Directrice de la Santé publique a également annoncé la guérison de 40 malades qui étaient sous traitement. Il y a également 12 cas graves pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l'Hôpital Principal. A ce jour, le Sénégal compte 557 malades sous traitement.



Depuis le début de la pandémie, le ministère de la Santé a enregistré 347 cas positifs au Sénégal dont 1456 guéris, 35 décédés, 1555 sous traitement.