Point #Covid_19 de ce jeudi 11 juin 2020...119 nouveaux cas positifs, 19 patients guéris et 20 cas graves

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce jeudi 11 juin 2020... Sur 1164 tests effectués, 119 sont revenus positifs soit un taux de 10,19%. Il s'agit de 102 cas contacts qui étaient suivis et de 17 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 au Plateau, 01 aux Maristes, 01 à Golf Sud, 01 à Wakhinane, 01 à Hann, 01 à Diamniadio, 02 à Grand Yoff, 01 aux Parcelles Assainies, 01 à Khar Yalla, 01 à Fass Mbao, 01 à Hann Maristes, 01 aux Hlm Nimzatt, 01 à Kaolack, 01 à Richard Toll, 01 à Touba.



La Directrice de la Santé publique a également annoncé la guérison de 109 patients qui étaient sous traitement et 20 autres actuellement dans un état grave.



A ce jour, le Sénégal compte 55 décédés et 1709 malades sous traitement...