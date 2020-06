Point #Covid_19 de ce lundi 08 juin: 99 nouveaux cas, 14 cas graves et 111 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal à ce jour du lundi 08 juin 2020... Sur 1010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 9,8%.



Il s'agit de 88 cas contacts, 2 cas importés à partir de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIDB), de 9 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 01 au Sacré-Coeur, 01 à Pikine, 01 à Bène Tally, 01 à Yoff, 01 aux HLM 5, 01 à Cambérène, 01 à Keur Massar, 01 à Fass et 01 à Colobane.



La Directrice de la Santé publique a également annoncé que 111 patients ont été déclarés guéris et 14 autres dans un état grave.



A ce jour, le Sénégal compte 4427 cas positifs, 2699 guéris, 49 décédés et 1678 malades sous traitement...