Point #Covid_19 de ce samedi 02 mai 2020... 91 nouveaux cas, 04 cas graves et 12 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce samedi... Sur 1190 tests effectués, 91 sont revenus positifs. Il s'agit de 87 cas contacts contacts et 4 cas issus de la transmission communautaire Ces derniers sont répartis comme suit: 01 à Grand Médine, 01 à Rufisque, 01 à Touba, 01 à Mbacké.



La Directrice de la Santé publique a informé de quatre (4) cas graves pris en charge par les équipes médicale de l'Hôpital Fann et l'hôpital Principal.



Madame Marie Khémess Ngom Ndiaye annonce également 12 malades guéris... A ce jour le Sénégal compte 737 malades sous traitement.