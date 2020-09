Point #Covid_19 de ce samedi 12 septembre. 2 décès supplémentaires, 44 nouveaux cas, 23 guéris et 34 en réanimation

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 de ce samedi 12 septembre 2020...Sur 1903 tests effectués, 44 sont revenus positifs. Il s'agit de 26 cas contacts suivis, 1 cas importé (AIBD) et 17 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répertoriés dans les communes ou quartiers suivants: Guédiawaye (2), Colobane (1), Gueule Tapée (1), Dakar Plateau (1), Diamalaye (1), Kaffrine (1), Ouakam (1), Fass (1), Liberté 6 (1), Liberté 3 (1), Mbao (1), Thiés (1), Ziguinchor (1), Sacré cœur (1), Ouest Foire (1), Tivaoune (1) et Touba.





Le Directeur de la Prévention du ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, a également annoncé la guérison de 23 patients qui étaient sous traitement, 34 cas graves et 2 décès liés à la covid19 ont été enregistré hier-vendredi.



À ce jour le Sénégal compte 14. 237 cas déclarés positifs dont 10. 373 guéris, 295 décédés et donc 3. 568 sous traitement.