Point #Covid_19 de ce samedi 1er août...4 décès supplémentaires, 52 nouvelles contaminations et 42 en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19, ce samedi 1er août 2020...

Sur 850 tests effectués, 52 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,12%. Il s'agit de 38 contacts suivis dans les centres de traitement et 14 issus de la transmission communautaire.



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 46 patients qui étaient sous traitement, 42 cas graves admis en réanimation et 4 nouveaux décès liés à la Covid-19.



A ce jour, le Sénégal compte 10.284 cas confirmés, dont 6.822 guéris, 2 09 décédés, et donc 3252 malades sous traitement.