Point #Covid_19 de ce vendredi 12 juin: 92 nouveaux cas, 23 cas graves et 106 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, ce vendredi 12 juin 2020... Sur 1005 tests effectués, 92 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 9,15%.



Il s'agit de 74 cas contacts déjà suivis et 18 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à Guédiawaye, 03 à Rufisque, 01 à Mbao, 01 à Diamaguène, 01 à Liberté 6, 01 à Bambilore, 01 à Kounoune, 01 à Yarakh, 01 à Malika, 01 à Diamniadio, 01 à Kébémer et 04 à Touba.



Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 106 patients qui étaient sous traitement et de 23 cas graves.



A ce jour le Sénégal compte 4851 cas déclarés positifs, 56 décédés et donc 1694 sous traitement.