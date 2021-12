Point #Covid19 de ce vendredi: 46 nouveaux cas et plus de 130 patients sous traitement

Ce vendredi 24 décembre 2021, 46 nouvelles contaminations, contre 33 hier (jeudi), ont été rapportées par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur 1501 Tests effectués (hier), soit un taux de positivité de 3,06%.



Il s’agit de 04 cas contacts, 02 cas importés et de 40 cas issus de la transmission communautaire dont les 35 ont été situés dans la région de Dakar et 5 dans les régions du pays notamment dans les localités de Popeuguine, Mbour, Oussouye et Thiès



Toutefois, 13 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés Guéris. Aucun cas grave n’est pris en charge actuellement dans les services de réanimation. De même qu’aucun décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 74.302 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 72.274 guéris 1890 décès et donc 137 patients sous traitement.



Par ailleurs, le ministère de la Santé informe que depuis le début de la campagne de vaccination en février dernier, 1 348 279 ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19.