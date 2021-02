Point #Covid_19: le Sénégal franchit la barre des 30.000 cas confirmés et enregistre 462 nouveaux cas en 24 h

Le Sénégal a enregistré son bilan le plus élevé en termes de nouvelles contaminations liées à la Covid-19 en une journée, avec 462 cas, ont annoncé, ce vendredi 12 février 2021, les autorités sanitaires. Ce qui porte le nombre de cas déclarés positifs au Sénégal depuis l'apparition de la pandémie (2 mars 2020) à 30. 376 cas. Le dernier chiffre record journalier (404 cas) était enregistré le 1 février dernier.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté 462 nouvelles contaminations liées à la covid-19, sur 2.688 tests réalisés, soit un taux de positivité de 17,16 %.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 201 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays et 261 cas issus de la transmission communautaire.



Ces cas communautaires sont répartis dans les localités suivantes: Louga (24), Mbour (22), Dakar-Plateau (15), Kaolack (15), Maristes (15), Thies (13), Rufisque (11). Keur-Massar (8), Diamniadio (5), HLM-Grand- Médine (5), Liberté-6 (5), Point-E (5). Médina (4), Ouakam (4). Pikine (4), Patte-d'oie (4), Salémata (4), Zac-Mbao (4), Bargny (3), HLM (3), HLM-Grand- Yoff (3), Khombole (3), Mermoz (3), Ndoffane (3), Scat-Urbam (3), Sokone (3) Thiaroye (3), Yeumbeul (3), Cité-Taco (2), Coki (2), Diourbel (2), Fatick (2) Guinguineo (2), Liberté-3 (2), Liberté-4 (2), Linguere (2). Matam (2), Parcelles Assainies (2). Petit-Mbao (2). Sangalkam (2), Sicap-Baobab (2). Touba (2) Yarakh (2), Amitie-3(1), Bene-Taly (1), Cambérène (1). Cité-Asecna (1), Cité Comico (1), Cité-Gadaye (1), Colobane (1), Dahra (1), Darou-Mousty (1), Diamaguene (1) Dieuppeul (1). Fann-Residence (1), Gibraltar (1). Guêdiawaye (1), Hann-Bel-Air (1), Kaffrine (1), Kedougou (1). Keur Mbaye Fall (1), Keur-Ndiaye-Lo (1). Kolda (1). Koungheul (1), Maka-Coulibantang (1), Mamelles (1), Niary-Taly (1), Ouest-Foire (1). Podor (1) Popeunguine (1), Richard Toll (1), Saint-Louis (1). Sakal (1). Sébikotane (1), Tamba (1), Vélingara (1) et Yoff (1).



Ainsi, 293 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 56 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 11 décès ont été enregistrés ce jeudi 12 février 2021.



A ce jour, 30. 376 cas ont été déclarés positifs dont 24.890 guéris, 735 décédés, et 4.750 sous traitement. Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.