Point E: un taximan tué dans son véhicule, 2 suspects arrêtés par la police

À Point E, un corps sans vie a été découvert dans la nuit d’hier mercredi, non loin de la Piscine olympique. Selon des informations du journal « Libération », un chauffeur de taxi a été atrocement tué à l'aide d'un objet tranchant puis abandonné dans son véhicule vers 3 heures.



Par ailleurs, le crime commis sur le sieur Moustapha Gueye âgé d'une quarantaine d'années ne restera pas impuni longtemps. Les policiers du commissariat du Point E en charge de l'enquête ont réussi, en un temps record, à mettre la main sur les deux présumés meurtriers.



L'un des mis en cause avait été pris transporté par le taximan à Yeumbeul où il a été arrêté. Son acolyte quant à lui, est tombé vers 21 heures à Yarakh. D’après le journal, les deux meurtriers présumes avaient prémédité leur coup.



Connus sous les noms de M.D et I.S, ils ont été placés en garde à vue pour meurtre dans les locaux du commissariat du Point E. Une enquête est en cours.