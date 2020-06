Point Mensuel #Covid_19 de ce samedi 06 juin 2020

Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale font leur troisième point mensuel sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, après trois mois de lutte et de stratégies déployées. Le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), Docteur Bousso, le chef du Centre de traitement des maladies infectieuses et tropicales de Fann et non moins coordonnateur du traitement de tous les malades de Covid-19 au Sénégal, le Professeur Seydi, la Directrice de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, le Directeur général de l'Institut Pasteur... vont faire un bilan d'étape et peut-être se prononcer sur la tendance baissière de la maladie annoncée jeudi par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.